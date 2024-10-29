Рассказываем, до скольки продлится отключение света в Октябрьском районе Иркутска 29 октября 2024

Отключение света в Октябрьском районе Иркутска 29 октября 2024 произошло из-за технологического нарушения работы сети. Об этом сообщают в телеграмм-канале «Свет 38».
Отключение света в Октябрьском районе Иркутска 29 октября 2024.
— Под отключение попала часть домов на улицах 2-я Летчиков, 3-я Летчиков, 4-я Летчиков, 5-я Летчиков, Академика Бурденко, Большевистский, Дорожная, Егорова, Жигулевская, Летчиков, Можайского, Циолковского, Ширямова, — сказано в канале.
Сейчас специалисты выехали на место, чтобы устранить причину. Отключение света в Октябрьском районе Иркутска 29 октября 2024 продлится примерно до 17:00.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что до 11 ноября в областном центре ограничили движение по улице Омулевского. На участке сузят проезжую часть на одну полосу. Водителей просят заранее выбирать маршрут.