Педиатра из Красноярска признали лучшей в России

Педиатра одной из красноярских поликлиник признали лучшей в России. Об этом сообщает краевое Министерство здравоохранения. Там подвели итоги профессиональных конкурсов. Победителем в номинации «лучший участковый педиатр» стала Елена Тарасевич из поликлиники № 4.