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Педиатра из Красноярска признали лучшей в России

Педиатр из красноярской поликлиники № 4 — лучшая в России.

Источник: Минздрав Красноярского края

Педиатра одной из красноярских поликлиник признали лучшей в России. Об этом сообщает краевое Министерство здравоохранения. Там подвели итоги профессиональных конкурсов. Победителем в номинации «лучший участковый педиатр» стала Елена Тарасевич из поликлиники № 4.

Второе место в номинации «лучший акушер-гинеколог» занял Дмитрий Курсков из краевого клинического центра охраны материнства и детства.

В Красноярском крае на региональном этапе соревновались 70 медработников. Из них на федеральный этап попали 14 врачей и четыре специалиста со средним образованием.

Отметим, что Всероссийские конкурсы «Лучший врач» и «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» проводятся ежегодно.