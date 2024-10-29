Педиатра из Красноярска признали лучшей в России

Педиатра одной из красноярских поликлиник признали лучшей в России. Об этом сообщает краевое Министерство здравоохранения. Там подвели итоги профессиональных конкурсов. Победителем в номинации «лучший участковый педиатр» стала Елена Тарасевич из поликлиники № 4.
Второе место в номинации «лучший акушер-гинеколог» занял Дмитрий Курсков из краевого клинического центра охраны материнства и детства.
В Красноярском крае на региональном этапе соревновались 70 медработников. Из них на федеральный этап попали 14 врачей и четыре специалиста со средним образованием.
Отметим, что Всероссийские конкурсы «Лучший врач» и «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» проводятся ежегодно.