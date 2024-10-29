В начале ноября в Ростовской области ожидается первый снег

В первых числах ноября в Ростовской области ожидается дождливая погода, местами выпадет первый снег. Об этом говорится в прогнозе на одном из интернет-сервисов.
Возможность осадков с мокрым снегом с вечера 3 ноября, а также в течение 4 ноября сохранится в станице Вешенской Шолоховского района. Такая же погода 4 ноября ожидается в Чертковском районе.
Не раньше 6 ноября первый снег придет в Миллеровский, Кашарский районы и в Ростов-на-Дону.
К слову, насладиться зимней сказкой в ноябре у жителей Дона не получится. Хлопья мокрого снега должны быстро растаять при плюсовой температуре.
Напомним, ранее официальный прогноз на ноябрь «КП — Ростов-на-Дону» предоставила начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.