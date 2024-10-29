Олбани
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В начале ноября в Ростовской области ожидается первый снег

Осадки с мокрым снегом прогнозируют в Ростовской области с приходом ноября.

Источник: Комсомольская правда

В первых числах ноября в Ростовской области ожидается дождливая погода, местами выпадет первый снег. Об этом говорится в прогнозе на одном из интернет-сервисов.

Возможность осадков с мокрым снегом с вечера 3 ноября, а также в течение 4 ноября сохранится в станице Вешенской Шолоховского района. Такая же погода 4 ноября ожидается в Чертковском районе.

Не раньше 6 ноября первый снег придет в Миллеровский, Кашарский районы и в Ростов-на-Дону.

К слову, насладиться зимней сказкой в ноябре у жителей Дона не получится. Хлопья мокрого снега должны быстро растаять при плюсовой температуре.

Напомним, ранее официальный прогноз на ноябрь «КП — Ростов-на-Дону» предоставила начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.