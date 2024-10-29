В дивногорской больнице прокомментировали закрытие городского морга

Сообщение о том, что единственное в городе патологоанатомическое отделение прекращает работу, появилось в городской газете «Огни Енисея». Там рассказали, что после увольнения заведующего моргом ему не могут найти замену. В связи с этим тела всех умерших дивногорцев якобы будет обследовать Красноярское краевое патологоанатомическое бюро.