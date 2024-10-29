В дивногорской больнице прокомментировали закрытие городского морга

В Дивногорской межрайонной больнице прокомментировали закрытие морга.
Сообщение о том, что единственное в городе патологоанатомическое отделение прекращает работу, появилось в городской газете «Огни Енисея». Там рассказали, что после увольнения заведующего моргом ему не могут найти замену. В связи с этим тела всех умерших дивногорцев якобы будет обследовать Красноярское краевое патологоанатомическое бюро.
Однако администрация дивногорской больницы опровергла это заявление, отметив, что закрывается отделение, где проводились вскрытия тел умерших пациентов только этой больниц. Именно их будут отправлять в Красноярск за счет медучреждения.
Вскрытие остальных умерших по-прежнему будет проходить в дивногорском морге. Также в привычном режиме работает прощальный зал.