«Решил исправить дату выдачи предыдущей справки о состоянии здоровья». Житель Могилева продлил медсправку для ГАИ и получил штраф две тысячи рублей

Могилевчанин получил штраф 2000 рублей за продление медсправки для ГАИ. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Говорится, что 56-летний житель Могилева самовольно продлил срок действия медицинской справки, исправив дату ее выдачи. По данным ведомства, в августе 2024 года могилевчанин обратился в МРЭО ГАИ, чтобы заменить водительское удостоверение. Он предоставил медицинскую справки о состоянии здоровья. Подлинность справки вызвала сомнения у сотрудников Госавтоинспекции. Подозрения касались даты выдачи документа.
Согласно результатам проведенной экспертизы, специалисты пришли к выводу, что первоначальное содержание записи в графе «Дата выдачи справки» было подвержено техническому изменению через дорисовку к верхней части цифры «4» дугового штриха. В результате изменений получилась цифра «9».
«Таким образом, год выдачи справки читался не как 2014-й (который указан в справке первоначально), а уже как 2019-й», — отметили в ГКСЭ.
Могилевчанин получил штраф 2000 рублей за продление медсправки для ГАИ. Фото: sudexpert.gov.by.
Житель Могилева признался милиции, что на самом деле прошел медицинскую водительскую комиссию еще в октябре 2014 года и тогда же получил медсправку о том, что годен к управлению транспортным средством. Срок справки был на пять лет.
Через десять лет могилевчанин, когда пришло время заменить документ, по причине нехватки времени, принял решение не проходить медицинскую комиссию, а исправить дату выдачи предыдущей справки о состоянии здоровья.
В отношении мужчины было заведено уголовное дело по факту использования заведомо подложного документа. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 базовых величин, или 2000 рублей по состоянию на 29 октября 2024 года.
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