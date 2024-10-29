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Еще два глэмпинга открыли в Нижегородской области

Глэмпинги рассчитаны на 19 номеров.

Источник: Правительство Нижегородской области

В Нижегородской области открыли еще два глэмпинга — в Нижнем Новгороде и на Бору. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Глэмпинг в Нижнем Новгороде рассчитан на девять номеров, а борский — на 10. На их строительство по итогам конкурса Минэкономразвития России инвесторы получили около 20 млн рублей в виде субсидий. Из бюджета области в рамках софинансирования выделили еще около 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Городецком округе открыли два новых глэмпинга на 10 и на 15 номеров.

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