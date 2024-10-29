Еще два глэмпинга открыли в Нижегородской области

Глэмпинг в Нижнем Новгороде рассчитан на девять номеров, а борский — на 10. На их строительство по итогам конкурса Минэкономразвития России инвесторы получили около 20 млн рублей в виде субсидий. Из бюджета области в рамках софинансирования выделили еще около 800 тысяч рублей.