В иркутском цирке назвали фейком «зоошизиков» новости о нападении пантеры на ребенка

Инцидент произошел накануне вечером, 28 октября, в цирке «Дикий драйв». Он гастролирует в Анагрске с 19 октября, ближайшее выступление запланировано на 2 ноября. В тот день шоу не было, отец мальчика специально договорился с администрацией, чтобы их пропустили в выходной. Мужчина забрал сына из детского сада и должен был отвезти его к маме, с которой они в разводе, но вместо этого отвел в цирк.