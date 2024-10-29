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Жительница Дзержинска выиграла два миллиона рублей в лотерее

Выигрыш она потратит на покупку квартиры и помощь детям.

Источник: Reuters

Жительница Дзержинска выиграла два миллиона рублей в лотерее «Мечталлион», об этом сообщает пресс-служба «Национальной лотереи».

По ее словам, они с супругом несколько раз в месяц участвуют в тиражах «Мечталлион». Прежде им удавалось выигрывать лишь по 100−200 рублей. На этот раз они решили испытать удачу в праздничном тираже в честь дня рождения «Национальной лотереи».

Женщина признается, что это событие стало настоящим сюрпризом для нее, ведь поначалу она даже не поверила уведомлению о выигрыше.

Деньги семья планирует потратить на покупку квартиры и помощь детям в решении бытовых вопросов.

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