Жительница Дзержинска выиграла два миллиона рублей в лотерее

По ее словам, они с супругом несколько раз в месяц участвуют в тиражах «Мечталлион». Прежде им удавалось выигрывать лишь по 100−200 рублей. На этот раз они решили испытать удачу в праздничном тираже в честь дня рождения «Национальной лотереи».