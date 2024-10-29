Олбани
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В хабаровской школе начали изучать идеи чучхе

На базе школы № 80 Хабаровска заработало Молодежное общество изучения идей чучхе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на создателя общества, учителя истории и советника директора школы по воспитанию Владислава Кушниренко.

Источник: Reuters

Он рассказал, что прошли уже первые три мероприятия.

«Надеемся, что к нам в будущем присоединятся ученики других школ Хабаровска», — рассказал педагог.

Школьники исследуют такие темы, как «Идеология чучхе», «Развитие экономики КНДР при маршале Ким Чен Ыне», «ВВС Корейской народной армии. История, современность и будущее» и другие. На литературном вечере ребята обсудили первый том мемуаров Ким Ир Сена «В водовороте века». Многие из участников общества ранее побывали в корейском детском лагере «Сондовон».

образование