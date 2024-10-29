В хабаровской школе начали изучать идеи чучхе

Школьники исследуют такие темы, как «Идеология чучхе», «Развитие экономики КНДР при маршале Ким Чен Ыне», «ВВС Корейской народной армии. История, современность и будущее» и другие. На литературном вечере ребята обсудили первый том мемуаров Ким Ир Сена «В водовороте века». Многие из участников общества ранее побывали в корейском детском лагере «Сондовон».