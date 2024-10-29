Сход в метро на станции «Стрелка» отремонтируют до конца 2024 года

Сход № 1 в метро на станции «Стрелка» в Нижнем Новгороде планируется отремонтировать до конца 2024 года. Об этом ИА «Время Н» сообщили в МП «Нижегородское метро».
Лестничный сход закрыли в октябре. Пассажиров просят пользоваться другим сходом — соответствующее объявление вывешено на станции.
«Ремонт будет включать в себя демонтажные работы, ремонт внутреннего керамогранитного покрытия стен и поверхности потолка схода», — рассказали в пресс-службе муниципального предприятия.
В настоящий момент рабочих на объекте нет, сообщил корреспондент ИА «Время Н», побывавший на месте событий.
Напомним, станция «Стрелка» была открыта 12 июня 2018 года как подарок Нижнему Новгороду на День России и День города.