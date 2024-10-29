В Воронеже умер профессор физфака ВГУ

В Воронеже умер Сергей Курганский, ему было 70 лет. О скоропостижной кончине профессора сообщила пресс-служба ВГУ. Сергей Иванович всю свою жизнь посвятил физическому факультету университета. Сначала окончил этот факультет с отличием по специальности «полупроводники и диэлектрики», с 1976 года стал работать на кафедре физики твердого тела, защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Написал более 250 научных трудов.
— Сергей Иванович — признанный на мировом уровне специалист в области зонной теории твердых тел и наноструктур, их моделирования. Область его интересов включала программируемые логические интегральные схемы. Он активно внедрял новые разработки по построению архитектуры ПЛИС на АО «КТЦ Электроника», — отметили в университете. — Коллеги и ученики навсегда сохранят светлую память о Сергее Курганском как о человеке острого ума, высокого профессионализма и ответственного отношения к делу.
Прощание с профессором пройдет 30 октября в 10.30 возле главного корпуса ВГУ, справа от главного входа (Университетский сквер). Похоронят Сергея Курганского на Березовском кладбище.