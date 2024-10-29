«Хулиганы видят перед собой не женщину, а сотрудника полиции»: лучший участковый Хабаровского края рассказала о своей работе

«Комсомольская правда» и МВД много лет проводят конкурс «Народный участковый». Выбор остается за читателями — именно они решают, кто победит в каждом регионе. По итогам голосования лучшим участковым Хабаровского края стала старший лейтенант полиции Анна Загвоздина из Комсомольского района. И мы о ней расскажем.
«ЧУВСТВУЮ, ЧТО НЕ ЗРЯ».
«Не считаю себя лучшей, мне просто очень нравится поддерживать и направлять людей. Мои беседы помогают им измениться и не совершить повторного правонарушения или преступления. А когда граждане благодарят, то чувствую, что все не зря, что моя работа не напрасна», — рассказала Анна.
В полицию она пришла в 2020 году после работы на авиастроительном заводе. Попала в службу участковых, год назад ей вверили поселок Молодежный. Анна признается: «Всегда мечтала работать в полиции». Но ради семьи пришлось отложить достижение цели. Когда дети подросли, женщина сделала грезы реальностью.
Каждый день женщина успокаивает скандалящих супругов, ловит хулиганов, расследует кражи и усмиряет пьяных дебоширов. Как? Считает, что к каждому нужен свой подход, а приструнить даже самого отъявленного нарушителя можно правильными словами.
«Однажды я прибыла на место преступления, где сильно выпивший муж угрожал жене расправой и крушил мебель в квартире. Остановить его было сложно, но благодаря беседе он успокоился и добровольно поехал в отдел полиции. Вообще, как девушки, так и мужчины-хулиганы реагируют на меня адекватно. Они видят перед собой не женщину, а сотрудника полиции, выполняющего свои обязанности».
ПОМОЧЬ КАЖДОМУ
День участкового хоть и расписан по пунктам, но произойти может все, что угодно. Например, одинокая пенсионерка может вызвать полицию, чтобы с кем-то поговорить, или приходится забирать детей из семей. В силу возможностей Анна старается помочь каждому, даже в самых непростых ситуациях, и решить сложные служебные задачи.
«Все лето 2023 года двое несовершеннолетних сбегали из дома. Они портили имущество во дворах, потом стали красть на дачах. Мы днем и ночью дежурили на улицах, стояли на дорогах, чтобы поймать беглецов. Находили, приводили домой, на третий день они снова сбегали. История закончилась тем, что мальчика постарше отправили в спецшколу, второй вместе с семьей уехал жить в другой город».
Не важно, кто перед тобой: агрессивный дебошир или одинокая пенсионерка, которая вызвала в полицию, потому что ей не с кем поговорить. Всех нужно уметь слушать и слышать, быть с ними честными и добросовестно исполнять свои обязанности. В этом, считает Анна, залог успеха участкового.
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Участие в конкурсе «Народный участковый» стало для Анны неожиданностью — ее кандидатуру выдвинул отдел полиции по Комсомольскому району. Узнав об этом, местные жители кинулись голосовать за «своего», потом поздравляли с победой на региональном этапе. Новость об этом застала участковую на дежурстве.
«Когда я узнала о победе, меня переполнили эмоции. После этого я убедилась, что сделала правильный выбор профессии. Поняла: жители Комсомольского района и коллеги меня уважают, как участкового уполномоченного полиции».
Верный выбор Анна сделала и тогда, когда отдала предпочтение семье. Дома ее ждут две прекрасные дочери и муж-военнослужащий. Конечно, приходится мириться с ранними подъемами и поздними возвращениями. Но вся семья знает — после работы и свои выходные Анна посвятит им. И, конечно, не забудет о себе.
Всероссийский этап конкурса «Народный участковый — 2024» начнется 1 ноября. Итоги станут известны 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел России.