«Хулиганы видят перед собой не женщину, а сотрудника полиции»: лучший участковый Хабаровского края рассказала о своей работе

Не важно, кто перед тобой: агрессивный дебошир или одинокая пенсионерка, которая вызвала в полицию, потому что ей не с кем поговорить. Всех нужно уметь слушать и слышать, быть с ними честными и добросовестно исполнять свои обязанности. В этом, считает Анна, залог успеха участкового.