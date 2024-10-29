Создан костный цемент, хорошо заметный на снимках с томографов

Как отмечают ученые, проведенные ими опыты также показали, что созданный ими материал обладает антибактериальными свойствами, что позволит снизить риск развития инфекций после операций. При этом доклинические исследования нового костного цемента продемонстрировали его высокую совместимость с человеческими клетками. Это открывает дорогу для проведения клинических испытаний, которые ученые планируют начать уже в ближайшее время.