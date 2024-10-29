Создан костный цемент, хорошо заметный на снимках с томографов

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российские исследователи разработали костный цемент для замещения костной ткани при ее поражениях на основе фосфатов кальция и магния, а также ионов гадолиния, чье присутствие в материале позволяет отличать его от природной костной ткани на снимках, полученных при помощи компьютерных и магнитно-резонансных томографов. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Разработанный костный цемент обладает важными функциональными свойствами — прочностью, антимикробным эффектом, биосовместимостью, возможностью визуализации с помощью КТ и МРТ. Это делает его крайне перспективным материалом для применения в реконструктивно-восстановительной хирургии», — пояснил директор Института металлургии и материаловедения РАН (Москва) Владимир Комлев, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Созданный учеными материал представляет собой замену для существующих материалов на базе полиметилметакрилата (ПММА), которые используются для замещения костной ткани при остеопорозе, после удаления опухолей или после травм и механических повреждений костей. Костный цемент на базе ПММА обладает недостатками, в том числе низкой биосовместимостью и высокой температурой затвердевания.
Ученые разработали более безопасную и удобную альтернативу для этого материала на базе фосфатов кальция и магния, которая обладает хорошими механическими свойствами и способствует росту естественной костной ткани. Созданный российскими исследователями цемент превращается в аналог природных минералов брушита и ньюбериита даже при комнатной температуре, что исключает вероятность повреждения соседних с ними тканей при обработке костей.
Благодаря присутствию фосфора, кальция и магния, новый костный цемент очень похож по своим механическим свойствам и структуре на природную кость, однако его можно легко отличить от костной ткани благодаря присутствию ионов гадолиния. Они особым образом меняют характер взаимодействий между атомами водорода и излучением томографов, что повышает контрастность изображения и позволяет медикам «видеть» костный цемент, встроенный в тело пациента.
Как отмечают ученые, проведенные ими опыты также показали, что созданный ими материал обладает антибактериальными свойствами, что позволит снизить риск развития инфекций после операций. При этом доклинические исследования нового костного цемента продемонстрировали его высокую совместимость с человеческими клетками. Это открывает дорогу для проведения клинических испытаний, которые ученые планируют начать уже в ближайшее время.