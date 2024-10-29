В школе Екатеринбурга школьников отправили по домам из-за жадного поставщика питания

Сложности возникли в работе столовых школ № 62 и № 300 «Перспектива», которую недавно открывали с участием главы МЧС Александра Куренкова. Также жалобы поступили на работу столовых в гимназиях № 13 и № 161. В последней из-за недокомплекта бригад, которые кормят детей, возникли задержки по времени подачи обедов; дети не успевали на уроки.