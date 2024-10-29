В школе Екатеринбурга школьников отправили по домам из-за жадного поставщика питания

Об этом рассказал начальник отдела профилактики и комплексной безопасности системы образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Дмитрий Шиловских.
«Поставщик взял на себя обязательств больше, чем смог выполнить. Все школы, куда он поставлял питание, выставили ему штрафные санкции. Этот организатор питания получил последнее предупреждение», — рассказал чиновник на пресс-конференции в «ТАСС-Урал».
В школах, где были перебои с питанием, сократили уроки. Однако при организации школьного питания все равно соблюдались требования СанПиН.
Шиловских не назвал поставщика, но ЕАН писал о том, что родители учеников нескольких школ пожаловались на сбои в работе столовых. В администрации Екатеринбурга подтвердили, что проблемы возникли у ООО «Комбинат общественного питания».
Сложности возникли в работе столовых школ № 62 и № 300 «Перспектива», которую недавно открывали с участием главы МЧС Александра Куренкова. Также жалобы поступили на работу столовых в гимназиях № 13 и № 161. В последней из-за недокомплекта бригад, которые кормят детей, возникли задержки по времени подачи обедов; дети не успевали на уроки.
По словам Шиловских, что минобразования как контролирующее ведомство не интересуют трудности коммерческих предприятий. «Нам нужна стабильная работа», — подчеркнул он.