Новый сквер открыл во Владивостоке мэр Константин Шестаков

«На этой территории создан именно тот образ, который хотели увидеть жители города. Теперь наша общая задача — поддерживать эту территорию в надлежащем виде. Сейчас администрация города принимает сквер от подрядчика, и до конца года остается задача по подключению его к электричеству. Уверен, что на этом ограничиваться не стоит, есть и другие инструменты, которые позволят эту территорию и дальше приводить в порядок и развивать ее», — отметил Константин Шестаков, призывая местных жителей выходить с новыми инициативами.