Новый сквер открыл во Владивостоке мэр Константин Шестаков

В торжественной обстановке и при участии большого числа горожан на улице Жигура в районе домов № 2−6 во вторник, 29 октября, открылось новое общественное пространство. Поздравить собравшихся с этим праздничным событием приехал глава Владивостока Константин Шестаков. Право перерезать символическую красную ленту он предоставил самым главным жителям приморской столицы — детям, сообщает ИА PrimaMedia.
Музыка, песни, аниматоры и разноцветные шары — так в атмосфере праздника прошло открытие нового сквера во Владивостоке, созданного на месте бывших трамвайных путей. За создание этого общественного пространства по национальному проекту «Жилье и городская среда» в прошлом году проголосовали почти 12 тысяч горожан. Именно активность владивостокцев и их неравнодушный подход позволили преобразить эту территорию.
За строительный сезон силами подрядной организации по заказу администрации Владивостока здесь были обустроены пешеходные дорожки, появились зоны для спокойного отдыха, в которых установили лавочки. Центральными элементами нового сквера стали детские качели. Их, к слову, уже давно облюбовали дети и активно используют по назначению.
По словам Константина Шестакова, новый сквер получился действительно хорошим именно благодаря участию в его проектировании жителей города. Он также отметил роль горожан в выборе именно этого проекта для благоустройства по нацпроекту в 2024 году, обратив внимание собравшихся, что результат в 11,9 тысячи проголосовавших — один из лучших.
«На этой территории создан именно тот образ, который хотели увидеть жители города. Теперь наша общая задача — поддерживать эту территорию в надлежащем виде. Сейчас администрация города принимает сквер от подрядчика, и до конца года остается задача по подключению его к электричеству. Уверен, что на этом ограничиваться не стоит, есть и другие инструменты, которые позволят эту территорию и дальше приводить в порядок и развивать ее», — отметил Константин Шестаков, призывая местных жителей выходить с новыми инициативами.
Мэр также поблагодарил подрядчика за завершение работ в теплое время года и возможность уже сейчас, осенью, насладиться прогулками по благоустроенной территории.
В торжественном мероприятии принял участие депутат Думы города Владивостока от избирательного округа № 13 Александр Бондяев. Он поздравил собравшихся с открытием сквера, поблагодарил местных жителей за активность и напомнил, что в 2025 году улицу Жигура ждет масштабный комплексный ремонт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
«Спасибо всем жителям, кто принял участие в проекте и голосовании. Всех призываю: выдвигайте инициативы, приходите обсуждать, я всегда открыт. Это наша общая победа и начало большого пути», — отметил Александр Бондяев.
«Очень здорово, что сделали такую длинную дорожку и поставили лавочки. Пока тепло, с удовольствием здесь гуляем с дочерью. Очень нужный для района сквер, уверен, здесь всегда много людей», — прокомментировал Сергей.
Отметим, ранее в районе Жигура, 2 был обустроен сквер с качелями и шахматными столами по региональной программе «Твой проект». Еще одно пространство обустраивается около Тобольской, 10 по программе «1000 дворов».