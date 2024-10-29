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На модернизацию светофоров в Уфе направят до 402 млн рублей

Центр организации дорожного движения Башкирии на конкурсе 20 ноября выберет подрядчика работ по внедрению интеллектуальной транспортной системы в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 402,94 млн руб. Закупка проводится на четвертый и пятый этапы внедрения системы.

Источник: Коммерсантъ

На четвертом этапе, до конца 2025 года, необходимо обеспечить развитие подсистем светофорного управления и мониторинга параметров транспортных потоков, а также информационной безопасности. Пятый этап должен завершиться в 2026 году: подрядчик должен в том числе развить подсистему видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС.

В рамках контракта в 2025 году в Уфе на улицах Чернышевского, Айской, Комсомольской, Вологодской Софьи Перовской должны быть установлены 44 модернизируемых светофора, а в 2026 году — 21 светофор на улицах Мингажева, Ленина, Цюрупы. Также планируется установить 38 стационарных комплексов видеоаналитики на улицах Свободы, Машиностроителей, Сельской Богородской и так далее. В 2025 году необходимо установить десять, а в 2026 году — 30 детекторов транспортного потока на улицах Менделеева, Транспортной, Трамвайной и других.

Интеллектуальная транспортная система должна обеспечивать возможность оперативного информационного взаимодействия для сбора сведений о параметрах транспортных потоков, видеонаблюдения с функцией автоматизированного выявления инцидентов и так далее.

экономика