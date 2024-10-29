На модернизацию светофоров в Уфе направят до 402 млн рублей

В рамках контракта в 2025 году в Уфе на улицах Чернышевского, Айской, Комсомольской, Вологодской Софьи Перовской должны быть установлены 44 модернизируемых светофора, а в 2026 году — 21 светофор на улицах Мингажева, Ленина, Цюрупы. Также планируется установить 38 стационарных комплексов видеоаналитики на улицах Свободы, Машиностроителей, Сельской Богородской и так далее. В 2025 году необходимо установить десять, а в 2026 году — 30 детекторов транспортного потока на улицах Менделеева, Транспортной, Трамвайной и других.