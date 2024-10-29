Названы необходимые витамины в осенне-зимний период

По её словам, ретинол обладает противовоспалительными качествами и препятствует разрушению печени, а при его недостатке могут возникать судороги в ногах, проблемы с кожей и волосами, а также нарушения сна, пишет news.ru.
— В осенне-зимний сезон люди чаще всего испытывают дефицит витамина D из-за сокращения светового дня, идёт нехватка ультрафиолета. Витамин C укрепляет иммунитет. Также железо очень важно для гемоглобина, который помогает организму вырабатывать красные тельца, а красные тельца регулируют температуру тела. Если человек мёрзнет, хотя тепло оделся, возможно, у него дефицит железа, — объяснила Волынкина.
По словам специалиста, даже при нехватке всего одного витамина состояние человека может значительно ухудшиться. Чтобы этого избежать, следует укреплять организм.