Названы необходимые витамины в осенне-зимний период

— В осенне-зимний сезон люди чаще всего испытывают дефицит витамина D из-за сокращения светового дня, идёт нехватка ультрафиолета. Витамин C укрепляет иммунитет. Также железо очень важно для гемоглобина, который помогает организму вырабатывать красные тельца, а красные тельца регулируют температуру тела. Если человек мёрзнет, хотя тепло оделся, возможно, у него дефицит железа, — объяснила Волынкина.