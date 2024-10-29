Какие места Иркутска связаны с домом Романовых

Интересна связь Знаменского женского монастыря в Иркутске с домом Романовых. Монастырь был основан в конце XVII века и привлёк внимание тогдашнего императора Петра I. За год до битвы под Полтавой местная игуменья получила в качестве подарка от царственной особы собственноручно подписанное им Евангелие. После своей подписи государь написал: «Если кто-то отдалит сие Евангелие от обители этой Знаменской, тот во второе пришествие Иисуса Христа ответ воздаст». Реликвия хранится в обители до сих пор.