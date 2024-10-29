Какие места Иркутска связаны с домом Романовых

Наш регион принимает в нём участие с лета прошлого года.
14 локаций по городу
Маршрут по Иркутску будет состоять из 14 мест, каждое из которых так или иначе связано с династией Романовых. О многих из них горожане наслышаны, но какие-то точно окажутся неожиданными.
«Иркутская область — это регион с богатой историей и множеством интересных мест, связанных с правителями России, — говорит заместитель министра культуры Иркутской области Светлана Каплина. — Представители династии Романовых на протяжении более 300 лет уделяли особое внимание нашему городу и краю в целом в сфере развития культуры, архитектуры, просвещения, распространению православия на востоке страны. Без истории нет будущего — важно помнить, какие события дали импульс развитию Сибири».
Этот проект даёт нам большой толчок в развитии историко-познавательного туризма, и мы надеемся, что «Императорский маршрут» сделает наш регион ещё более узнаваемым.
Евангелие от Петра и географическое общество
Каждое из мест туристического маршрута в той или иной степени касается истории рода Романовых. Например, памятник Александру III на набережной Ангары установили к 10-летию прибытия в Иркутск первого поезда. Именно этот император утвердил вариант прокладки Транссибирской магистрали именно по левому берегу реки, открыв новые перспективы для развития нашего города.
Белый дом, он же Сибиряковский дворец, во время своего визита в Иркутск посещал цесаревич Николай. А ещё именно здесь генерал-губернатор Муравьёв-Амурский по поручению Николая I основал первое научное учреждение в Азии — Сибирский отдел императорского Русского географического общества. Впоследствии он переехал в здание напротив — где сейчас находится областной краеведческий музей. А в самом здании уже много десятилетий располагается главный корпус Иркутского госуниверситета.
Хоть Богоявленский собор и памятник основателям Иркутска напрямую не связаны с историей царской семьи, но именно в этом месте в конце XIX века установили триумфальную арку в честь визита цесаревича, будущего императора Николая II, в Иркутск. Изготовлена она была из кирпича по проекту архитектора Рассушина и снесена после 1917 года. В наши дни обсуждают возможность её восстановления.
Интересна связь Знаменского женского монастыря в Иркутске с домом Романовых. Монастырь был основан в конце XVII века и привлёк внимание тогдашнего императора Петра I. За год до битвы под Полтавой местная игуменья получила в качестве подарка от царственной особы собственноручно подписанное им Евангелие. После своей подписи государь написал: «Если кто-то отдалит сие Евангелие от обители этой Знаменской, тот во второе пришествие Иисуса Христа ответ воздаст». Реликвия хранится в обители до сих пор.
Экскурсии обязательно будут включать посещение памятника первопроходцам Сибири, Московских ворот, первой женской гимназии города Иркутска, Глазковского моста, Иркутского областного художественного музея, Базановского воспитательного дома. Туристы побывают в здании Общественного собрания, Девичьего института Восточной Сибири имени императора Николая I (сейчас в этом здании — один из корпусов Иркутского государственного университета, а когда-то в нём учились юные дворянки, в том числе дочери декабристов), в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея имени Н. Н. Муравьёва-Амурского, посетят усадьбу городского головы (так в прошлом называли мэра) В. П. Сукачёва.