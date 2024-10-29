Участникам СВО предоставили в Уфе новую льготу

Из-за капитального ремонта моста через реку Уфу у Шакши и временного перекрытия движения транспорта через речные паромные переправы «Князево» и «ДОК грузопассажирская» была организована бесплатная перевозка автомобилей военнослужащих, бойцов добровольческих формирований, национальной гвардии России, ветеранам боевых действий, а также удостоенным звания Героям России или награжденными орденами РФ, проявленные в ходе участия в специальной военной операции.