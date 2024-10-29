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50 тысяч билетов на концерты Oasis аннулируют из-за перекупщиков

Более 50 тысяч поклонников британской группы Oasis лишатся билетов на их предстоящие шоу. Организаторы приняли такое решение из-за перекупщиков, предлагающих проходки намного дороже заявленной стоимости.

Источник: Звук

Более 50 тысяч поклонников британской группы Oasis лишатся билетов на их предстоящие шоу. Организаторы приняли такое решение из-за перекупщиков, предлагающих проходки намного дороже заявленной стоимости.

Сервисы Ticketmaster и See Tickets начнут процесс отмены в ближайшие недели, сообщает Daily Mail. В результате принятых мер только 4% билетов оказались на сайтах перепродажи. Новые билеты появятся на Ticketmaster.

В августе Oasis анонсировали первый за 15 лет тур. Концерты в Великобритании, Ирландии и Северной Америке пройдут летом 2025-го. Билеты на выступления были распроданы за 10 часов.