50 тысяч билетов на концерты Oasis аннулируют из-за перекупщиков

Более 50 тысяч поклонников британской группы Oasis лишатся билетов на их предстоящие шоу. Организаторы приняли такое решение из-за перекупщиков, предлагающих проходки намного дороже заявленной стоимости.
Сервисы Ticketmaster и See Tickets начнут процесс отмены в ближайшие недели, сообщает Daily Mail. В результате принятых мер только 4% билетов оказались на сайтах перепродажи. Новые билеты появятся на Ticketmaster.
В августе Oasis анонсировали первый за 15 лет тур. Концерты в Великобритании, Ирландии и Северной Америке пройдут летом 2025-го. Билеты на выступления были распроданы за 10 часов.