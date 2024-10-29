Милиция сказала белорусам про опрос с вредоносной ссылкой, рассылаемый мошенниками

Мошенники рассылают белорусам опрос в Telegram с вредоносной ссылкой. Об этом предупредили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Сообщается, что 29 октября 2024 года в районные отделы Гродно обратились местные жители, которые рассказали, что им в Telegram пришло сообщение от знакомого, просившие поддержать его родственницу, принимающую участие в конкурсе.
В ведомстве отметили, что сначала гродненцы переслали данное сообщение еще нескольким своим знакомым. После этого они сами перешли по ссылке от мошенников и лишились доступа к своему телефону.
«Теперь все данные с него находятся в руках злоумышленников», — уточнили в УВД Гродненского облисполкома.
В милиции призвали белорусов не переходить по ссылке в случае получения подобного сообщения от аферистов. Кроме того, иногда мошенники при переходе просят указать данные, которые нужны для авторизации в мессенджере.
«После получения этой информации ваш аккаунт может быть “похищен”, — подчеркивается в сообщении.
Ранее мы писали, что мошенники могут угрожать белорусам рассылкой опасных файлов с вопросом «Это ты на фото?».
Кроме того, мошенники стали использовать голосовые сообщения для обмана белорусов.
Также милиция сказала белорусам о мошенничестве при покупке в интернете елок.