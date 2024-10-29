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Милиция сказала белорусам про опрос с вредоносной ссылкой, рассылаемый мошенниками

Мошенники рассылают белорусам опрос в Telegram с вредоносной ссылкой.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники рассылают белорусам опрос в Telegram с вредоносной ссылкой. Об этом предупредили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Сообщается, что 29 октября 2024 года в районные отделы Гродно обратились местные жители, которые рассказали, что им в Telegram пришло сообщение от знакомого, просившие поддержать его родственницу, принимающую участие в конкурсе.

В ведомстве отметили, что сначала гродненцы переслали данное сообщение еще нескольким своим знакомым. После этого они сами перешли по ссылке от мошенников и лишились доступа к своему телефону.

«Теперь все данные с него находятся в руках злоумышленников», — уточнили в УВД Гродненского облисполкома.

В милиции призвали белорусов не переходить по ссылке в случае получения подобного сообщения от аферистов. Кроме того, иногда мошенники при переходе просят указать данные, которые нужны для авторизации в мессенджере.

«После получения этой информации ваш аккаунт может быть “похищен”, — подчеркивается в сообщении.

Ранее мы писали, что мошенники могут угрожать белорусам рассылкой опасных файлов с вопросом «Это ты на фото?».

Кроме того, мошенники стали использовать голосовые сообщения для обмана белорусов.

Также милиция сказала белорусам о мошенничестве при покупке в интернете елок.