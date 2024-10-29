Наплавной мост в Ачинске эксплуатировался с нарушениями

— Несмотря на фактический ввод в сентябре 2024 года объекта в эксплуатацию, владелец не обеспечил ведение документации, подтверждающей ежедневные осмотры с фиксацией результатов осмотра конструкции моста, информации об его осадке, герметичности плавучих опор и состоянии проезжей части, — говорят в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.