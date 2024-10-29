Наплавной мост в Ачинске эксплуатировался с нарушениями

Наплавной мост через реку Чулым в Ачинске, где перевернулся грузовик, эксплуатировался с нарушениями. Транспортный прокурор уже внес главе города Игорю Титенкову представление об устранении всех проблем.
Напомним, ночью 5 октября 38-летний водитель большегруза Shacman допустил наезд на ограждение моста, после чего съехал в Чулым. В аварии погибли водитель и его 43-летний пассажир — оба из Кемеровской области.
Проверка выявила нарушения со стороны владельца сооружения.
— Несмотря на фактический ввод в сентябре 2024 года объекта в эксплуатацию, владелец не обеспечил ведение документации, подтверждающей ежедневные осмотры с фиксацией результатов осмотра конструкции моста, информации об его осадке, герметичности плавучих опор и состоянии проезжей части, — говорят в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Кроме того, заявления о внесении переправы в реестр муниципального имущества никто не предоставил, а информация о начале работы поступила позже нужного срока.
Добавим, что в кузове утонувшего 20-тонного автомобиля находился металлолом, который разбросало по дну реки.