Перекрытие дорог в Москве 29 октября 2024

Департамент транспорта Москвы советует водителям использовать объездные маршруты. На МКАД можно следовать по открытым пяти полосам на 32-м километре. На Шелепихинской и Фрунзенской набережных тоже есть открытые для движения полосы. С завтрашнего дня водители смогут двигаться и по остающимся полосам Большой Никитской улицы и переулка Леонтьевского.