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Перекрытие дорог в Москве 29 октября 2024

С 29 октября 2024 года анонсировано перекрытие дорог в городе Москве в нескольких районах, сообщает департамент транспорта российской столицы.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Ремонт дорог в Москве.
Источник: Shutterstock

Где ограничат движение во время ремонта дорог

29 октября 2024 года водители не смогут проехать по местному проезду в районе владения 2 на 31-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Закроют и одну полосу 32-го километра МКАД. С 28 октября здесь идут работы по ремонту дорожного покрытия, завершение которых запланировано к 31 января 2025 года.

Схема перекрытия и ограничение движения в районе 32-го км МКАД.
Источник: Телеграм-канал столичного департамента транспорта

На Шелепихинской набережной 29 октября действуют ограничения на проезд по двум полосам проезжей части. Они продлятся до 25 августа 2025 года. На этом участке движение пришлось ограничить в связи с монтажом инженерных сетей.

Схема ограничения движения на Шелепихинской набережной.
Источник: Телеграм-канал столичного департамента транспорта

Для автомобильного движения 29 октября закрыта и одна полоса на Фрунзенской набережной. До 20 мая 2025 года на данном участке дороги тоже запланированы ремонтные работы по реконструкции коммуникаций.

Схема ограничения движения в районе Френзенской набережной.
Источник: Телеграм-канал столичного департамента транспорта

Со среды 30 октября 2024 года закроют автомобильное движение на участках Большой Никитской улицы и Леонтьевского переулка. Здесь водители не смогут двигаться по одной полосе проезжей части в связи с реставрацией старинных зданий. Ремонтные работы запланированы до 26 апреля 2025 года.

Схема ограничения движения в Леонтьевском переулке.
Источник: Телеграм-канал столичного департамента транспорта

Объездные маршруты

Департамент транспорта Москвы советует водителям использовать объездные маршруты. На МКАД можно следовать по открытым пяти полосам на 32-м километре. На Шелепихинской и Фрунзенской набережных тоже есть открытые для движения полосы. С завтрашнего дня водители смогут двигаться и по остающимся полосам Большой Никитской улицы и переулка Леонтьевского.