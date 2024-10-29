Перекрытие дорог в Москве 29 октября 2024

Где ограничат движение во время ремонта дорог
29 октября 2024 года водители не смогут проехать по местному проезду в районе владения 2 на 31-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Закроют и одну полосу 32-го километра МКАД. С 28 октября здесь идут работы по ремонту дорожного покрытия, завершение которых запланировано к 31 января 2025 года.
На Шелепихинской набережной 29 октября действуют ограничения на проезд по двум полосам проезжей части. Они продлятся до 25 августа 2025 года. На этом участке движение пришлось ограничить в связи с монтажом инженерных сетей.
Для автомобильного движения 29 октября закрыта и одна полоса на Фрунзенской набережной. До 20 мая 2025 года на данном участке дороги тоже запланированы ремонтные работы по реконструкции коммуникаций.
Со среды 30 октября 2024 года закроют автомобильное движение на участках Большой Никитской улицы и Леонтьевского переулка. Здесь водители не смогут двигаться по одной полосе проезжей части в связи с реставрацией старинных зданий. Ремонтные работы запланированы до 26 апреля 2025 года.
Объездные маршруты
Департамент транспорта Москвы советует водителям использовать объездные маршруты. На МКАД можно следовать по открытым пяти полосам на 32-м километре. На Шелепихинской и Фрунзенской набережных тоже есть открытые для движения полосы. С завтрашнего дня водители смогут двигаться и по остающимся полосам Большой Никитской улицы и переулка Леонтьевского.