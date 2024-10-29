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Минздрав проверит зарплаты водителей Иркутской станции скорой помощи после жалобы на нарушения

Министерство здравоохранения Иркутской области проведет проверку правильности начисления заработной платы водителям Иркутской станции скорой медицинской помощи (ИССМП).

Источник: РИА "Новости"

Проверка инициирована после распространения в социальных сетях видеоролика, где водители жалуются на неправомерные действия руководства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее водители ИССМП обратились с коллективным заявлением в госорганы, в котором сообщили о принуждении к выполнению дополнительных работ по ремонту автомобилей без письменного согласия и оплаты, а также о недостатке запчастей, которые приходится приобретать за свои средства.

Администрация ИССМП провела беседы с сотрудниками, участвовавшими в записи видеоролика, а также начала внутреннюю проверку организации.

Помимо проверки зарплаты, минздрав также проверит информацию о нарушениях трудовых прав водителей. Прокуратура региона уже начала свою проверку по этому факту.