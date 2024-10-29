Минздрав проверит зарплаты водителей Иркутской станции скорой помощи после жалобы на нарушения

Ранее водители ИССМП обратились с коллективным заявлением в госорганы, в котором сообщили о принуждении к выполнению дополнительных работ по ремонту автомобилей без письменного согласия и оплаты, а также о недостатке запчастей, которые приходится приобретать за свои средства.