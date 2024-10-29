В Крым прибыла реликвия императорского дома Романовых

Икону привезли в Крым из Богоявленского собора Костромского кремля.
Как сообщили в Крымской митрополии, в дни пребывания святыни в Александро-Невском соборе перед образом будет совершаться молебное пение с чтением акафиста.
Предание приписывает авторство иконы евангелисту Луке. Первые упоминания об образе схожей иконографии относятся к XII веку. По преданию, икона была утрачена, а затем снова обретена в 1239 году. Якобы по улицам Костромы ее пронес воин, в котором узнали святого великомученика Феодора Стратилата. Поэтому икона стала именоваться Феодоровской.
Есть и еще одна версия обретения. Якобы икону в ветхой часовне нашел князь Юрий Всеволодович. После его смерти икона перешла к князю Ярославу Всеволодовичу, младшему брату Юрия. Он этой иконой благословил брак своего сына Александра Невского с полоцкой княжной Александрой Брячиславовной. Икона постоянно находилась при святом Александре.
Феодоровская икона относится к иконографическому типу Елеуса (умиление). Она очень похожа с Владимирской иконой, отличием является обнаженная до колена левая ножка Младенца.
К первым чудесам иконы относят истории о ее чудесном спасении в огне при пожаре, о чем в древнерусской литературе существует отдельное литературное произведение — «Сказание о явлении и чудесах Феодоровской иконы Божьей Матери».