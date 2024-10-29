В Крым прибыла реликвия императорского дома Романовых

Икона Божией матери Феодоровская прибыла в Крым по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. С 29 по 31 октября она будет пребывать в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя.