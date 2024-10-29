Олбани
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крым прибыла реликвия императорского дома Романовых

Икона Божией матери Феодоровская прибыла в Крым по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. С 29 по 31 октября она будет пребывать в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя.

Источник: РИА "Новости"

Икону привезли в Крым из Богоявленского собора Костромского кремля.

Как сообщили в Крымской митрополии, в дни пребывания святыни в Александро-Невском соборе перед образом будет совершаться молебное пение с чтением акафиста.

Предание приписывает авторство иконы евангелисту Луке. Первые упоминания об образе схожей иконографии относятся к XII веку. По преданию, икона была утрачена, а затем снова обретена в 1239 году. Якобы по улицам Костромы ее пронес воин, в котором узнали святого великомученика Феодора Стратилата. Поэтому икона стала именоваться Феодоровской.

Есть и еще одна версия обретения. Якобы икону в ветхой часовне нашел князь Юрий Всеволодович. После его смерти икона перешла к князю Ярославу Всеволодовичу, младшему брату Юрия. Он этой иконой благословил брак своего сына Александра Невского с полоцкой княжной Александрой Брячиславовной. Икона постоянно находилась при святом Александре.

Феодоровская икона относится к иконографическому типу Елеуса (умиление). Она очень похожа с Владимирской иконой, отличием является обнаженная до колена левая ножка Младенца.

К первым чудесам иконы относят истории о ее чудесном спасении в огне при пожаре, о чем в древнерусской литературе существует отдельное литературное произведение — «Сказание о явлении и чудесах Феодоровской иконы Божьей Матери».

религии