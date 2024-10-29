Вместо мышц — Lego, а управление — по Bluetooth: Ростовские школьники создали команду роботов-футболистов

Чего только не умеют делать современные роботы! Например, играть в футбол. Таких кибер-спортсменов придумали и воплотили в жизнь школьники из Волгодонска. А подробнее о правилах игры в мире железных человечков и об их «тренировках» изобретатели рассказали корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону».
ДВА МЕСЯЦА НА СБОРНУЮ.
— Футбол у роботов немного отличается от человеческого, — разъяснил педагог школьников Александр Бильченко. — Мы с ребятами участвуем в матче 4X4, где в команде четыре игрока. Во-вторых, матч длится по два тайма, каждый из которых занимает всего три минуты.
Тайм длится три минуты. Фото: предоставлено Александром Бильченко.
Все роботы-спортсмены управляются дистанционно через пульт управления по Bluetooth. А сделаны эти футболисты не из мышц, а из Лего и Ардуино. Как объяснил педагог, последнее — это аппаратная платформа с микроконтроллером. Благодаря ей можно разрабатывать автономные системы и умные устройства.
Также робот должен быть оборудован ударным механизмом. Это необходимо, чтобы он смог выбить мяч из центра поля за центральный круг.
Чтобы создать всю сборную, потребовалось около двух месяцев. А еще, по возможности, нужно сделать и запасного игрока, если с одним из игроков что-то случится.
ПРАВИЛА ИГРЫ.
Если от футболистов требуется хорошая физическая подготовка, то у их железных коллег дела обстоят немного иначе. Так, вес робота не должен превышать пяти килограммов, а в диаметре «спортсмен» не может достигать больше 22 сантиметров. Что касается роста, то здесь — без ограничений.
Побеждает тот, кто больше забьет мячей. Фото: предоставлено Александром Бильченко.
Номера у «футболистов» тоже имеются, только нанесены они не на одежду, а на флагшток.
Когда начнется игра, юные изобретатели должны разместить своих роботов на поле, а сами отойти от них на шесть метров. И начать управлять игроками через Bluetooth.
А дальше все, как в настоящем футболе: атаки, угловые удары, аут, штрафной удар, фол.
— За каждый забитый гол команда получает балл. Побеждает так, которая забьет больше. А, если под конец игры возникает спорная ситуация, назначается дополнительный тайм.
В этом году юные изобретатели уже отправились со своими роботами в Волгоград, где получили второе место на местном чемпионате по футболу. А сейчас готовятся к новому, он пройдет уже в марте следующего года.