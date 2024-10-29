Вместо мышц — Lego, а управление — по Bluetooth: Ростовские школьники создали команду роботов-футболистов

Если от футболистов требуется хорошая физическая подготовка, то у их железных коллег дела обстоят немного иначе. Так, вес робота не должен превышать пяти килограммов, а в диаметре «спортсмен» не может достигать больше 22 сантиметров. Что касается роста, то здесь — без ограничений.