Вирусы растений использовали для лечения саркомы

«Первоначально мы работали со сферическими частицами ВТМ, однако выяснилось, что структурно модифицированные частицы ВМАльт могут оказаться более перспективными. У них на поверхности больше активных групп. Таким образом, есть возможность загрузить ее гораздо большим и разнообразным количеством лекарственных препаратов против онкологических заболеваний», — пояснила заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова, чьи слова приводятся в сообщении.