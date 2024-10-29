Фестиваль «ДД Фест» проекта «Другое дело» собрал 10 тысяч участников

За счет разнообразной программы гостям фестиваля было не только интересно, но и полезно провести уикэнд с «ДД Фестом». Единая идея, выстроенная вокруг полезной деятельности человека, в наше время актуальна и востребована. Личностное развитие невозможно без формирования потребности в социальной активности. В среде единомышленников преодолеть этот путь можно быстрее, подпитываясь идеями и примеряя на себя опыт тех, кто рядом. В этом плане первый «ДД Фест» стал настоящей копилкой практик и направлений для саморазвития и полезной деятельности.