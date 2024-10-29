Иркутянка Людмила Хамаганова в 73 года поступила в магистратуру по искусству

Сама Людмила отмечает, что по образованию она химик, окончила химический факультет, защитила диссертацию в Московском научно-исследовательском физико-химическом институте имени Карпова, получила ученую степень кандидата химических наук по специальности «Физическая химия», а теперь выбрала искусство.