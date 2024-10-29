Иркутянка Людмила Хамаганова в 73 года поступила в магистратуру по искусству

Об этом сообщает сайт Наш Север.
В этом году Людмила Даниловна успешно сдала творческий экзамен, набрав 84 балла из 100 возможных, и стала студенткой магистратуры, обучаясь на бюджетной основе.
Мотивация ее решения — желание углубить знания в сфере искусства, которая является ее увлечением.
Сама Людмила отмечает, что по образованию она химик, окончила химический факультет, защитила диссертацию в Московском научно-исследовательском физико-химическом институте имени Карпова, получила ученую степень кандидата химических наук по специальности «Физическая химия», а теперь выбрала искусство.
Людмила Хамаганова также является членом Союза журналистов РФ. Ее дети, сын и дочь, окончили БГУ, старшая внучка учится в Петербурге, средний внук — в Москве, а младший поступил в Байкальский государственный университет.