Граждане Молдовы, проживающие в Израиле, могут обменять свои водительские права без сдачи теоретических и практических экзаменов

В соответствии с соглашением, проверка подлинности документов будет осуществляться напрямую между компетентными органами Молдовы и Израиля посредством обращения в орган, выдавший документ. Это упростит административные процедуры, сократит расходы и время на исполнение. Обменянное водительское удостоверение будет возвращено в выдавший его орган.