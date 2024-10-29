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Граждане Молдовы, проживающие в Израиле, могут обменять свои водительские права без сдачи теоретических и практических экзаменов

Соглашение о порядке конвертации водительских удостоверений вступило в силу 27 октября 2024.

Источник: Комсомольская правда

Проживающие в Израиле граждане Молдовы могут конвертировать свои водительские права.

Соглашение о порядке конвертации водительских удостоверений вступило в силу 27 октября этого года.

Граждане Молдовы, проживающие в Израиле, смогут обменять свои молдавские водительские удостоверения категорий A, A1, A2 и B без сдачи теоретических и практических экзаменов, передаёт moldpres.md.

В соответствии с соглашением, проверка подлинности документов будет осуществляться напрямую между компетентными органами Молдовы и Израиля посредством обращения в орган, выдавший документ. Это упростит административные процедуры, сократит расходы и время на исполнение. Обменянное водительское удостоверение будет возвращено в выдавший его орган.

Ранее Молдова подписала договоры о взаимном признании водительских удостоверений с Турцией, Грецией, Литвой, Италией, Албанией, Испанией.