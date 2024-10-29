Беглов: Петербург чтит память о Токтогон Алтыбасаровой, воспитавшей 150 детей блокадного Ленинграда

Токтогон Алтыбасарова родилась в 1924 году в Киргизии, в селе Курменты Иссык-Кульской области. В начале войны, несмотря на юный возраст девушки, ее назначили председателем поселкового совета — предшественник ушел на фронт. В конце августа 1942 года в Курменты привезли 150 детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда.
Токтогон приняла их, организовала проживание, собирала помощь и занималась бытом. Всю жизнь она прожила в родном селе Курменты, воспитала восьмерых собственных детей.
Она скончалась в июне 2015 года.
Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что ее имя является легендарным для нашего города. Юная девушка совершила подвиг в годы войны и взяла на себя ответственность за жизнь и здоровье детей, переживших ужасы войны.
«Знать историю блокады, чтить тех, кто помогал жителям города — священный долг каждого петербуржца», — сказал губернатор.
В июне этого года Беглов подписал постановление о присвоении Центру содействия семейному воспитанию Выборгского района имени Токтогон Алтыбасаровой. Это место ведет свою историю с 1944 года. Раньше на базе дореволюционного приюте работал детский дом.
Открытие выставки посетил сын Алтыбасараевой — Марат Абдиев, приехавший из Киргизии. Он стал основателем и руководителем Общественного Фонда имени Токтогон Алтыбасаровой.
Выставку создали при участии Государственного музея обороны и блокады Ленинграда. В экспозицию вошли фотографии и документы, переданные Маратом Абдиевым.