Беглов: Петербург чтит память о Токтогон Алтыбасаровой, воспитавшей 150 детей блокадного Ленинграда

Токтогон Алтыбасарова родилась в 1924 году в Киргизии, в селе Курменты Иссык-Кульской области. В начале войны, несмотря на юный возраст девушки, ее назначили председателем поселкового совета — предшественник ушел на фронт. В конце августа 1942 года в Курменты привезли 150 детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда.