Каждый третий огурец в России вырастили в Волгоградской области

Согласно информации регионального комитета сельского хозяйства, урожай включает порядка 40 тыс. тонн томатов, 36 тыс. тонн капусты, 341 тыс. тонн лука, 207 тыс. тонн моркови, 13 тыс. тонн свеклы и другие культуры. Кроме того, собрано более 106 тыс. тонн картофеля.
Важно отметить, что Волгоградская область сохраняет лидерство в производстве огурцов, собрав в этом году 37 тыс. тонн. Основной вклад в этот результат внес Среднеахтубинский район, где была собрана 31 тыс. тонн, что является наибольшим объемом среди всех субъектов Российской Федерации. Фактически каждый 3-й огурец, выращенный в стране, поступает от среднеахтубинских овощеводов.
По валовому сбору овощей первое место в области занимает Городищенский район, где уже произведено более 350 тыс. тонн. Значительные объемы также обеспечивают хозяйства Среднеахтубинского (около 93 тыс. тонн), Светлоярского (более 88 тыс. тонн), Быковского (около 57 тыс. тонн) и Ленинского (свыше 48 тыс. тонн) районов.
Сбор урожая продолжается, и еще предстоит обработать 15% от общей площади, отведенной под овощные культуры. Напомним, что задачи по завершению уборочной кампании в оптимальные агрономические сроки были обсуждены на оперативном совещании под руководством губернатора Андрея Бочарова.