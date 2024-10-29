Каждый третий огурец в России вырастили в Волгоградской области

Важно отметить, что Волгоградская область сохраняет лидерство в производстве огурцов, собрав в этом году 37 тыс. тонн. Основной вклад в этот результат внес Среднеахтубинский район, где была собрана 31 тыс. тонн, что является наибольшим объемом среди всех субъектов Российской Федерации. Фактически каждый 3-й огурец, выращенный в стране, поступает от среднеахтубинских овощеводов.