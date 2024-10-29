В ЮУрГУ создали первый в России цифровой справочник судебных экспертиз

Папоян добавила, что уникальный справочник работает по принципу «все включено». Первым делом пользователь выясняет, какая именно экспертиза ему требуется, затем получает инструкцию по составлению вопросов для эксперта, далее — наименование учреждения, в которое нужно обратиться, с почтовым адресом и служебным телефоном начальника и дежурного эксперта. На последнем этапе предусматривается возможность обратной связи и получения консультации по телефону. Особенность челябинской разработки — конструктор для составления постановлений, который включает в себя разные шаблоны и бланки, основанные на актуальных нормативно-правовых актах (это ускорение процесса документального оформления, стандартизация, повышение уровня качества).