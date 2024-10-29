В ЮУрГУ создали первый в России цифровой справочник судебных экспертиз

ЧЕЛЯБИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали первую в России базу данных судебных экспертиз, проводимых в гражданском, арбитражном, административном и уголовном видах судопроизводства. Уникальная база поможет молодым следователям по всей стране избежать процессуальной волокиты, сообщила ТАСС доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы ЮУРГУ Наталья Папоян.
«С созданием первого в России цифрового справочника судебных экспертиз бумажной и процессуальной волокиты можно избежать, эту проблему я знаю изнутри. Для решения проблемы мы разработали полноценный справочник, к которому могут обратиться все заинтересованные стороны, то есть эксперты, следователи, адвокаты, сотрудники различных государственных ведомств, простые граждане», — сказала собеседница агентства.
Она пояснила, что проблема процессуальной волокиты во многом происходит из-за регулярного роста числа видов и родов криминалистических экспертиз и специальностей. Следователи, особенно молодые, и другие участники процессов начинают путаться, допускают процессуальные ошибки, а когда их находят, весь процесс расследования запускается в обратную сторону.
«Обращение к нашей базе полностью решает эту проблему, так как она содержит информацию из различных государственных ведомств — от Минздрава до МЧС и таможни, при этом база не только обозначает вид экспертизы, но и дает сведения о том, какие объекты исследуются, какие вопросы нужно задавать эксперту, чтобы получить наиболее полную информацию, в какое ведомство обратиться», — отметила собеседница агентства.
Папоян добавила, что уникальный справочник работает по принципу «все включено». Первым делом пользователь выясняет, какая именно экспертиза ему требуется, затем получает инструкцию по составлению вопросов для эксперта, далее — наименование учреждения, в которое нужно обратиться, с почтовым адресом и служебным телефоном начальника и дежурного эксперта. На последнем этапе предусматривается возможность обратной связи и получения консультации по телефону. Особенность челябинской разработки — конструктор для составления постановлений, который включает в себя разные шаблоны и бланки, основанные на актуальных нормативно-правовых актах (это ускорение процесса документального оформления, стандартизация, повышение уровня качества).
Ученый рассказала, что в настоящее время база полностью готова, идет поиск промышленного партнера, который поможет с разработкой веб-сайта для запуска базы во всероссийский оборот.
О вузе.
ЮУрГУ сфокусирован на проектах в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году вуз победил в конкурсе по программе «Приоритет-2030». Университет выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра, который создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту «Наука и университеты».