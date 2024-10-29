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Ростовская область получит еще несколько судов на подводных крыльях

Новые суда на подводных крыльях поставят в Ростовскую область до 2027 года.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовскую область поставят еще несколько судов на подводных крыльях. Речь идет об одном «Валдае» и четырех «Метеорах», сообщается на сайте правительства региона.

До конца 2024 года должны поставить «Метеор 120Р», который планируют запустить в границах от Таганрога до станицы Романовской. Также продумывается возможность водных рейсов до города Калач-на-Дону Волгоградской области.

В 2026 году ожидается поставка по одному экземпляру судов «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р».

В 2027 году донские власти надеются получить два судна морского класса «Метеор М» вместимостью в 110 человек. Этот вид водного транспорта хотят запустить по маршрутам до Мариуполя, Керчи, Анапы и Ялты.

Напомним, в 2023 году на областные средства (334,1 млн рублей) закупили два пассажирских судна «Валдай 45Р». Они начали курсировать с марта прошлого года на направлении Ростов-на-Дону — Азов, а с июля 2024 года — на направлении Ростов-на-Дону — Багаевская — Семикаракорск. Сейчас прорабатывается возможность захода судов в станицы Старочеркасскую, Пухляковскую и Романовскую.