Ростовская область получит еще несколько судов на подводных крыльях

Напомним, в 2023 году на областные средства (334,1 млн рублей) закупили два пассажирских судна «Валдай 45Р». Они начали курсировать с марта прошлого года на направлении Ростов-на-Дону — Азов, а с июля 2024 года — на направлении Ростов-на-Дону — Багаевская — Семикаракорск. Сейчас прорабатывается возможность захода судов в станицы Старочеркасскую, Пухляковскую и Романовскую.