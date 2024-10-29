Олбани
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Никому не завидовал, жил просто»: Белорецк простился с павшим в СВО Андреем Лыткиным

В Башкирии простились с погибшим в СВО 61-летним добровольцем.
Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Белорецк прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Андреем Лыткиным. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.

Андрей Владимирович родился в 1963 году в Белорецке. Спустя некоторое время после его появления на свет семья переехала в село Тукан Белорецкого района, а затем в село Ишля. После окончания школы освоил профессию машиниста бульдозера и экскаватора в белорецком училище № 26.

Служил в армии на Дальнем Востоке в танковых войсках механиком-водителем. После дембеля работал в разных городах машинистом бульдозера. В 2005 году переехал в село Улуелга Белорецкого района, где работал водителем на тяжелой технике.

В минувшем феврале Андрей Лыткин подписал контракт с российским Министерством Обороны и уехал добровольцем в зону СВО. Его не стало девять дней назад — 20 октября. В ходе выполнении боевой задачи он получил несовместимую с жизнью травму.

Родственники вспоминают Андрея Владимировича как доброго, отзывчивого, простого, бескорыстного и веселого человека, который был душой компании.

— Был работящим, мастером на все руки. Никому не завидовал, жил просто. Очень любил технику, сам ремонтировал машины. Читал много литературы по истории, в том числе по истории Великой Отечественной войны, считал своим долгом пойти на защиту Родины. Память о нем навсегда останется в наших сердцах, — заявил Андрей Иванюта.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.