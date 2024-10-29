«Никому не завидовал, жил просто»: Белорецк простился с павшим в СВО Андреем Лыткиным

— Был работящим, мастером на все руки. Никому не завидовал, жил просто. Очень любил технику, сам ремонтировал машины. Читал много литературы по истории, в том числе по истории Великой Отечественной войны, считал своим долгом пойти на защиту Родины. Память о нем навсегда останется в наших сердцах, — заявил Андрей Иванюта.