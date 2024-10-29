«Никому не завидовал, жил просто»: Белорецк простился с павшим в СВО Андреем Лыткиным

В башкирском городе Белорецк прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Андреем Лыткиным. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.
Андрей Владимирович родился в 1963 году в Белорецке. Спустя некоторое время после его появления на свет семья переехала в село Тукан Белорецкого района, а затем в село Ишля. После окончания школы освоил профессию машиниста бульдозера и экскаватора в белорецком училище № 26.
Служил в армии на Дальнем Востоке в танковых войсках механиком-водителем. После дембеля работал в разных городах машинистом бульдозера. В 2005 году переехал в село Улуелга Белорецкого района, где работал водителем на тяжелой технике.
В минувшем феврале Андрей Лыткин подписал контракт с российским Министерством Обороны и уехал добровольцем в зону СВО. Его не стало девять дней назад — 20 октября. В ходе выполнении боевой задачи он получил несовместимую с жизнью травму.
Родственники вспоминают Андрея Владимировича как доброго, отзывчивого, простого, бескорыстного и веселого человека, который был душой компании.
— Был работящим, мастером на все руки. Никому не завидовал, жил просто. Очень любил технику, сам ремонтировал машины. Читал много литературы по истории, в том числе по истории Великой Отечественной войны, считал своим долгом пойти на защиту Родины. Память о нем навсегда останется в наших сердцах, — заявил Андрей Иванюта.
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