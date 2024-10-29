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Водителей Петербурга призвали обновить парковочное приложение

Оплата автостоянок в Северной столице снова доступна для пользователей.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 29 октября, информационную систему парковочного пространства Петербурга полностью обновили. Оплата автостоянок снова доступна для пользователей. Однако последние также должны убедиться, что их приложения работают исправно. Об этом предупредили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

— Обращаем внимание пользователей приложения «Парковки Санкт-Петербурга» на необходимость обновления приложения на своих смартфонах. Сделать это можно в мобильном магазине сервисов, в зависимости от операционной системы гаджета, — говорится в сообщении.

Сейчас для автомобилистов Северной столицы доступна оплата парковочных сессий в любом удобном формате. Это можно сделать через вышеуказанное приложение, личный кабинет на сайте, паркоматы, SMS-сообщения на номер 3065 и приложение «Парковки России». Кроме того, задать любой вопрос, касающийся работы платных автостоянок, можно по телефону круглосуточного контакт-центра 417 50 00.