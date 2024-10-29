Водителей Петербурга призвали обновить парковочное приложение

Сейчас для автомобилистов Северной столицы доступна оплата парковочных сессий в любом удобном формате. Это можно сделать через вышеуказанное приложение, личный кабинет на сайте, паркоматы, SMS-сообщения на номер 3065 и приложение «Парковки России». Кроме того, задать любой вопрос, касающийся работы платных автостоянок, можно по телефону круглосуточного контакт-центра 417 50 00.