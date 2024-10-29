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Более миллиарда рублей направили на поддержку семей с детьми в Иркутской области

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Приангарье реализуется проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». В 2024 на эти цели выделили 1,78 миллиарда рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.

— Национальный проект помогает многодетным семьям и семьям молодых родителей при рождении первого ребенка. В текущем году более 1,3 миллиарда рублей уже направлены на выплату различных мер социальной поддержки, — рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

На сегодняшний день в связи с рождением или усыновлением первого ребенка ежемесячную выплату получили 1 772 семьи. Также правом на получении денег при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей получили 6 542 семейные пары.

Право на областной материнский капитал получили 6 070 семей, из них 10 737 уже распорядились деньгами. Социальное пособие на каждого ребенка получает 75 940 детей, а единовременную выплату при рождении направили на помощь 5 118 пар. Также 102 семьям предоставили единовременную выплату при одновременном рождении двух и более детей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье собрали около трех тысяч тонн репчатого лука.