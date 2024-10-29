Более миллиарда рублей направили на поддержку семей с детьми в Иркутской области

Право на областной материнский капитал получили 6 070 семей, из них 10 737 уже распорядились деньгами. Социальное пособие на каждого ребенка получает 75 940 детей, а единовременную выплату при рождении направили на помощь 5 118 пар. Также 102 семьям предоставили единовременную выплату при одновременном рождении двух и более детей.