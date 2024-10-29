В Екатеринбурге прояснили судьбу брошенных машин: «Можно отдать на спецоперацию»

«Конечная задача нашего проекта — обеспечить безопасность дорожного движения и убрать транспортные средства, мешающие содержанию и уборке дорог», — заявила зампред комитета по благоустройству Юлия Русалева.
Документ был составлен по аналогии с положениями, уже действующими в Челябинске и Новосибирске. Предполагается, что брошенные автомобили будет осматривать комиссия с участием участкового уполномоченного полиции, представителей ГИБДД и администрации района. Они будут размещать предупреждение на лобовом стекле машины и на сайте мэрии. Когда срок для добровольной эвакуации истечет, особый подрядчик будет увозить автомобиль на специальную стоянку. Параллельно мэрия через суд добьется признания машины бесхозной и ее обращения в муниципальную собственность. Таким образом, ее можно будет утилизировать или использовать по назначению.
Русалева подчеркнула, что забирать машины таким образом можно будет только с дорог местного значения или внутриквартальных проездов. Автомобили, брошенные во дворах, муниципальной собственностью признать невозможно, а судиться с владельцем «подснежника» должны жильцы.
Депутаты выявили сразу несколько проблем: например, председатель комиссии Игорь Володин обратил внимание, что с августа этого года МВД исключило поиск брошенных машин из полномочий участковых. Депутат от «Единой России» Виталий Чачин предложил включить в состав комиссии прокуроров, чтобы избежать дальнейших обжалований с их стороны. А зампред комиссии Тимофей Жуков выдвинул идею связываться с собственниками брошенных машин через портал госуслуг.
Сама Русалева признала, что в том же Челябинске на спецстоянке накопилось уже сто вывезенных с улиц машин, но уничтожить их мэрия пока не решается. Тимофей Жуков, в свою очередь, предложил отправлять такие автомобили в армию для участия в российской спецоперации на Украине.
По словам Русалевой, на окончательное согласование документа с чиновниками и силовками уйдет на менее четырех-пяти месяцев.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова потребовала поручить квартальным поиск брошенных машин, мешающих уборке снега.