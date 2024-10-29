В Екатеринбурге прояснили судьбу брошенных машин: «Можно отдать на спецоперацию»

Документ был составлен по аналогии с положениями, уже действующими в Челябинске и Новосибирске. Предполагается, что брошенные автомобили будет осматривать комиссия с участием участкового уполномоченного полиции, представителей ГИБДД и администрации района. Они будут размещать предупреждение на лобовом стекле машины и на сайте мэрии. Когда срок для добровольной эвакуации истечет, особый подрядчик будет увозить автомобиль на специальную стоянку. Параллельно мэрия через суд добьется признания машины бесхозной и ее обращения в муниципальную собственность. Таким образом, ее можно будет утилизировать или использовать по назначению.