В Петербурге заложили флагманское научно-экспедиционное судно Росгидромета «Иван Фролов»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония закладки научно-экспедиционного судна «Иван Фролов», которое станет флагманским судном Росгидромета, состоялась на «Адмиралтейских верфях» (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге. Значимость события отметил принимавший участие в мероприятии вице-премьер России Дмитрий Патрушев, передает корреспондент ТАСС.
«После ввода в эксплуатацию это судно станет флагманом флота Росгидромета. На борту судна разместится мощный научный комплекс, который позволит проводить исследования даже в самых суровых условиях, в том числе исследования дна океана, атмосферы и космоса. И в целом этот многоцелевой проект обеспечит бесперебойную работу полярных станций Росгидромета. Отмечу, что изучение Арктики и Антарктики является одним из ключевых направлений деятельности Федеральной службы. Ежегодно уже проводится более 20 экспедиций. Они позволяют отслеживать климатические изменения, собирать данные для развития навигации Северного морского пути и уточнения границы континентального шельфа России. Появление нового судна “Иван Фролов”, безусловно, усилит наши позиции в полярных регионах», — сказал Патрушев.
О судне.
Предполагается, что «Иван Фролов» заменит исчерпавшее ресурс судно 1987 года постройки «Академик Федоров». Длина нового судна составит около 165 м, водоизмещение — около 25 тыс. тонн. На его борту разместятся до 20 лабораторий, а также ангар на два вертолета и вертолетная площадка. Корпус будущего научно-исследовательского судна будет соответствовать классу Arc7, позволяющему проходить сложные полярные льды без сопровождения ледоколов. На судно планируется установить отечественные запчасти и оборудование. Численность экипажа и спецперсонала составит 240 человек. Судно будет находиться в эксплуатации у Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Планируется, что «Иван Фролов» войдет в строй не менее чем на 30 лет.
Иван Евгеньевич Фролов (4 февраля 1949 — 17 декабря 2020) — ученый-географ, океанолог, гляциолог, полярник, член-корреспондент РАН, лауреат премии имени О. Ю. Шмидта. С 1992 по 2017 год Фролов возглавлял Арктический и антарктический научно-исследовательский институт — старейшее научно-исследовательское учреждение России, проводящее комплексное изучение полярных регионов Земли.