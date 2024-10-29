В Петербурге заложили флагманское научно-экспедиционное судно Росгидромета «Иван Фролов»

Предполагается, что «Иван Фролов» заменит исчерпавшее ресурс судно 1987 года постройки «Академик Федоров». Длина нового судна составит около 165 м, водоизмещение — около 25 тыс. тонн. На его борту разместятся до 20 лабораторий, а также ангар на два вертолета и вертолетная площадка. Корпус будущего научно-исследовательского судна будет соответствовать классу Arc7, позволяющему проходить сложные полярные льды без сопровождения ледоколов. На судно планируется установить отечественные запчасти и оборудование. Численность экипажа и спецперсонала составит 240 человек. Судно будет находиться в эксплуатации у Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Планируется, что «Иван Фролов» войдет в строй не менее чем на 30 лет.