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Обнаружено ранее неизвестное произведение Шопена

Куратор манхэттенского музея Моргана в Нью-Йорке нашел ранее неизвестное произведение Фридерика Шопена, разбирая коллекцию культурных реликвий.

Источник: Звук

Куратор манхэттенского музея Моргана в Нью-Йорке нашел ранее неизвестное произведение Фридерика Шопена, разбирая коллекцию культурных реликвий.

Сочинение польского композитора написано на щербатом листе размером примерно с карточку с указанием имени классика, передает The New York Times. После проверки бумаги, чернил, почерка и музыкального стиля эксперты установили, что находка является неизвестным вальсом Шопена.

Рукопись датируется приблизительно 1830−1835 годами, когда композитору было чуть больше 20-ти. В вальсе всего 48 тактов (около 80 секунд).

Ранее в Австрии и Германии обнаружили два неизвестных произведения Моцарта.