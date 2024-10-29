Обнаружено ранее неизвестное произведение Шопена

Куратор манхэттенского музея Моргана в Нью-Йорке нашел ранее неизвестное произведение Фридерика Шопена, разбирая коллекцию культурных реликвий.
Сочинение польского композитора написано на щербатом листе размером примерно с карточку с указанием имени классика, передает The New York Times. После проверки бумаги, чернил, почерка и музыкального стиля эксперты установили, что находка является неизвестным вальсом Шопена.
Рукопись датируется приблизительно 1830−1835 годами, когда композитору было чуть больше 20-ти. В вальсе всего 48 тактов (около 80 секунд).
Ранее в Австрии и Германии обнаружили два неизвестных произведения Моцарта.