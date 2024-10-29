Радий Хабиров утвердил структуру правительства Башкирии

— В определенное время мы начнем вносить вам предложения по кадрам. У нас время есть еще, — обратился Хабиров к спикеру парламента Башкирии Константину Толкачеву. — Я уже говорил, что в соответствии с федеральным законодательством, ряд руководителей отраслей республики должны согласовываться с отраслевым министерством Российской Федерации. Для обеспечения единого подхода в этих процессах. Там Минстрой, Минобразования и так далее — документы [на согласование] уже ушли от меня.