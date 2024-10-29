Радий Хабиров утвердил структуру правительства Башкирии

В минувший понедельник, 28 октября, глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о структуре правительства республики. В обновленном Кабинете министров региона будут работать девять вице-премьеров, причем двое из них будут первыми заместителями.
Согласно указу, руководить деятельностью правительства республики будет сам глава Башкирии. А премьер-министр должен организовывать его работу, а также представлять его как в самом регионе, так и за его пределами. На этот пост Радий Хабиров предложил Андрея Назарова, работающего на этом посту с сентября 2020 года.
ИДЕТ СОГЛАСОВАНИЕ.
По сравнению с предыдущим составом Кабмина, нынешний по должностям и структуре остался практически без изменений. На данный момент ряд кандидатов на министерский портфель согласовываются в федеральном центре, поэтому личный состав еще не окончательно определен.
На оперативном совещании в Центре управления республикой глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал этот процесс. Лишь по его завершении Кабмин представят депутатам Курултая, которые должны его утвердить.
— В определенное время мы начнем вносить вам предложения по кадрам. У нас время есть еще, — обратился Хабиров к спикеру парламента Башкирии Константину Толкачеву. — Я уже говорил, что в соответствии с федеральным законодательством, ряд руководителей отраслей республики должны согласовываться с отраслевым министерством Российской Федерации. Для обеспечения единого подхода в этих процессах. Там Минстрой, Минобразования и так далее — документы [на согласование] уже ушли от меня.
Рустем Газизов (на фото в центре) занял пост и.о. вице-премьера. Он будет курировать транспорт, строительство и ЖКХ. Фото: пресс-служба главы РБ.
ДЕВЯТЬ ЗАМОВ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.
Согласно указу главы Башкирии, в составе республиканского правительства будут работать девять вице-премьеров, из которых двое первых. В их число также войдут четверо заместителей, каждый из которых будет курировать несколько направлений и отраслей экономики. Плюс вице-премьер-руководитель аппарата правительства и еще двое вице-премьеров, совмещающих должности с руководством Минсельхозом и Минпромом. Девятым станет полномочный представитель Башкирии при президенте России.
Всего в состав правительства Башкирии-2024 войдут 16 министров, 9 председателей госкомитетов, двое руководителей управлений и руководитель администрации главы региона.
Накануне Радий Хабиров назначил исполняющим обязанности вице-премьера экс-мэра Стерлитамака Рустема Газизова. В Кабмине он будет курировать ЖКХ, строительство и дорожное хозяйство.
МНЕНИЕ.
По мнению политолога УУНиТ Арсена Шаяхметова, значительных изменений в структуре нового состава правительства Башкирии не ожидалось. Эксперт отмечает, что за минувшие шесть лет его состав сильно поменялся как структурно, так и по персонально.
— Ряд ведомств сменили статус с госкомитетов на министерства, некоторые как молодежное направление, предпринимательство и туризм, были выделены как приоритетные направления в отдельные структуры. В этой части структура формировалась на протяжении всех этих лет и стабилизировалась в последние пару лет, поэтому ее изменения в условиях сохранения действующей управленческой команды не ожидались, — отмечает политолог.
Специально для «КП-Уфа» Арсен Шаяхметов оценил работу прежнего состава и перспективы работы нового правительства Башкирии.
— Прежний состав правительства работал в условиях постоянной турбулентности (ковид, санкции, СВО, перестройка экономики, природные катаклизмы). В этих условиях сложно говорить о планомерном развитии, скорее о «тушении пожаров». В ряде отраслей созданы точки роста, но при этом о прорывном результате здесь и сейчас говорить не приходится. Новый пятилетний цикл будет выстраиваться вокруг задач экономического и социального роста — платформа для этого у республики есть, — поясняет политолог.