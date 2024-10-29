Можно ли выбрать конкретного учителя для первоклассника?

Предварительные списки первоклассников формируются еще в январе на основании запроса, который школы ежегодно подают в организации, осуществляющие учет, расчет и начисление оплаты за пользование жилым помещением. Упомянутые службы сообщают, сколько несовершеннолетних зарегистрировано в домах, закрепленных за теми или иными учреждениями образования. После этого администрация школы определяет, как много учеников придет к ним в следующем учебном году и сколько классов нужно открыть.