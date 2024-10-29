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Можно ли выбрать конкретного учителя для первоклассника?

Могут ли родители будущего первоклассника выбрать ему конкретного учителя? С вами Инесса Ловягина, давайте разбираться.

Надо знать, что закон об этом положения не содержит. То есть требовать того, чтобы у ребенка был конкретный учитель, родитель не вправе. Однако не предусмотрено и запрета высказать пожелание. На практике оно учитывается, если есть возможность.

Предварительные списки первоклассников формируются еще в январе на основании запроса, который школы ежегодно подают в организации, осуществляющие учет, расчет и начисление оплаты за пользование жилым помещением. Упомянутые службы сообщают, сколько несовершеннолетних зарегистрировано в домах, закрепленных за теми или иными учреждениями образования. После этого администрация школы определяет, как много учеников придет к ним в следующем учебном году и сколько классов нужно открыть.

Теперь вы знаете, можно ли выбрать конкретного учителя для первоклассника.

образование