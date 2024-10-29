В Находке откроют памятник Сталину

Напомним, что в октябре 2022 году во Владивостоке обсуждали идею установки памятника Сталину. С такой идеей в Думу Владивостока обратился «Союз советских офицеров». Спикер гордумы Андрей Брик инициативу организации внес на обсуждение совета по культуре при главе Владивостока. Сначала появилась информация, что совет поддержал идею об установке скульптуры вождю, а потом, после огласки в федеральных медиа, вице-мэр (уже бывший замглавы) Николай Селюк выступил с опровержением. Решение «завернуть» памятник вождю в мэрии объяснили тем, что «вопрос требует дополнительных согласований, обсуждений и, возможно, общественного голосования, а создание бюста может быть профинансировано только из внебюджетных источников».