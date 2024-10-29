В Находке откроют памятник Сталину

В предстоящие выходные в Находке состоится открытие памятника Иосифу Сталину. Разместится бюст возле здания горкома КПРФ. Его открытие в компартии увязывают с 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне, который страна будет отмечать в следующем году. Как рассказал ИА PrimaMedia лидер находкинских коммунистов, депутат Заксобрания Приморья Эльсевар Габибов, создание и установка памятника проведены на средства народного сбора, часть суммы выделила партийная организация. На торжественную церемонию, по информации агентства, ожидаются высокопоставленные гости — первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и секретарь ЦК Алексей Корниенко, оба — депутаты Госдумы.
Открытие бюста намечено на 2 ноября. Приглашение на него через рассылку по мессенжерам получили многие члены КПРФ.
«У кого жива память о Победе советского народа в Великой Отечественной войне, 80-летний юбилей которой Россия будет праздновать в следующем году, приглашаются на тождественное открытие памятника Генералиссимусу, Верховному главнокомандующему вооруженных сил СССР И. В. Сталину — главному организатору и вдохновителю Победы», — говорится в рассылке.
Депутат Эльсевар Габибов подтвердил ИА PrimaMedia, что намечается такое событие. По его словам, это инициатива Находкинского отделения КПРФ. Создание и установка малой архитектурной формы проводится силами партии, предпринимателей и простых неравнодушных граждан, которые чтут историю. По его словам, инициативу поддержали многие находкинцы.
Изготовил бюст Сталина владивостокский скульптор Илья Топчий. Он также является автором памятника легендарному советскому разведчику, Герою Советского Союза Рихарду Зорге, установленного во Владивостоке.
Напомним, что в октябре 2022 году во Владивостоке обсуждали идею установки памятника Сталину. С такой идеей в Думу Владивостока обратился «Союз советских офицеров». Спикер гордумы Андрей Брик инициативу организации внес на обсуждение совета по культуре при главе Владивостока. Сначала появилась информация, что совет поддержал идею об установке скульптуры вождю, а потом, после огласки в федеральных медиа, вице-мэр (уже бывший замглавы) Николай Селюк выступил с опровержением. Решение «завернуть» памятник вождю в мэрии объяснили тем, что «вопрос требует дополнительных согласований, обсуждений и, возможно, общественного голосования, а создание бюста может быть профинансировано только из внебюджетных источников».
Зато тогда же в октябре 2022 года представители фонда «Наследие Империи» смогли пролоббировать установку во Владивостоке на стене жилого дома по центральной улице Светланской памятную табличку одному из лидеров Белого движения в Сибири и на Дальнем Востоке Михаилу Дитерихсу. Причем это произошло буквально за день до заседания культсовета по памятнику Сталину, 27 октября.