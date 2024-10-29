Перекрытие дорог в Санкт-Петербурге 29 октября 2024

Из-за ремонта газопровода перекрыто движение по Путейской улице в Зеленогорске от Деповского переулка до 1-го Путейского переулка. Кроме того, продолжается действие ограничения на проезд автомобилей по улице Ленсовета от Авиационной до Фрунзе. Автомобили вновь смогут ездить здесь без ограничений только после 2 ноября.