Перекрытие дорог в Санкт-Петербурге 29 октября 2024

Где ограничат движение во время ремонта дорог
29 октября 2024 года автомобили не смогут проехать по проспекту Королева в районе пересечения с Долгоозерной и Мартыновской улицами. Здесь продолжаются работы по прокладке коммуникаций, запланированные до 21 сентября 2025 года.
В Колпино автомобильное движение ограничат по Плановой улице от Петрозаводской шоссе до Станционной улицы. В Красногвардейском районе 29 октября и до 5 ноября автомобили не смогут проехать по Пискаревскому проспекту от Ручьёвской дороги до дома 161 корпус 1.
Из-за ремонта газопровода перекрыто движение по Путейской улице в Зеленогорске от Деповского переулка до 1-го Путейского переулка. Кроме того, продолжается действие ограничения на проезд автомобилей по улице Ленсовета от Авиационной до Фрунзе. Автомобили вновь смогут ездить здесь без ограничений только после 2 ноября.
Объездные маршруты
В Колпинском районе водителям советуют объезжать перекрытые участки по Петрозаводскому шоссе, Славянской дороге, Центральной улице, а также по улицам Максима Горького и Железнодорожной.
В Зеленогорске в качестве объездных путей городскими властями рекомендованы к использованию улицы Героев, Деповская и Кривоносовская. На остальных трассах, где было ограничено движение автомобильного транспорта, можно пользоваться свободными полосами.