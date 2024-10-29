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Перекрытие дорог в Санкт-Петербурге 29 октября 2024

29 октября 2024 года ожидается перекрытие дорог в городе Санкт-Петербурге в ряде районов, сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Дорога в Санкт-Петербурге.
Источник: Shutterstock

Где ограничат движение во время ремонта дорог

29 октября 2024 года автомобили не смогут проехать по проспекту Королева в районе пересечения с Долгоозерной и Мартыновской улицами. Здесь продолжаются работы по прокладке коммуникаций, запланированные до 21 сентября 2025 года.

В Колпино автомобильное движение ограничат по Плановой улице от Петрозаводской шоссе до Станционной улицы. В Красногвардейском районе 29 октября и до 5 ноября автомобили не смогут проехать по Пискаревскому проспекту от Ручьёвской дороги до дома 161 корпус 1.

Из-за ремонта газопровода перекрыто движение по Путейской улице в Зеленогорске от Деповского переулка до 1-го Путейского переулка. Кроме того, продолжается действие ограничения на проезд автомобилей по улице Ленсовета от Авиационной до Фрунзе. Автомобили вновь смогут ездить здесь без ограничений только после 2 ноября.

Объездные маршруты

В Колпинском районе водителям советуют объезжать перекрытые участки по Петрозаводскому шоссе, Славянской дороге, Центральной улице, а также по улицам Максима Горького и Железнодорожной.

В Зеленогорске в качестве объездных путей городскими властями рекомендованы к использованию улицы Героев, Деповская и Кривоносовская. На остальных трассах, где было ограничено движение автомобильного транспорта, можно пользоваться свободными полосами.