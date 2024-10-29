Воронежцам объяснили, как будут рассчитывать плату за отопление в октябре

В компании «Квадра», подающей тепло в большинство воронежских домов, объяснили, как будут рассчитывать плату за отопление в октябре. Казалось бы, начислять ее должны за период с 14 октября — официальной даты начала отопительного сезона в Воронеже. Но не все так просто.
На самом деле дома по способу оплаты делятся на две группы — где есть общедомовой прибор учета (ОДПУ) и где его нет.
Для владельцев квартир в домах, где есть ОДПУ, плату рассчитывают исходя из фактического количества потребленной тепловой энергии. При этом многое зависит от даты снятия показаний со счетчика сотрудниками УК или ТСЖ. Это делают в период с 23 по 25 числа каждого месяца. Соответственно, если показания снимут 23-го, начисленная сумма за октябрь, будет меньше, а если 25-го — больше. Впрочем, в любом случае лишние деньги вы не переплатите. Просто за ноябрь вам начислят тоже соответственно или чуть больше, или чуть меньше.
А вот если ОДПУ у вас нет, то за каждый месяц вам будут начислять плату по нормативу, при этом учитывается также площадь квартиры и тариф на отопление. Сумма в этом случае с октября по апрель будет примерно одинаковой.
В том случае, если отопление вам дали не 14 октября, придется добиваться перерасчета. Он возможен при наличие соответствующих актов, которые составляют сотрудники УК или ТСЖ либо с жильцами, либо с АО «Квадра». Если не проконтролировать этот процесс, увы, есть шанс переплатить поставщику тепла лишние деньги.