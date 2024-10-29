Воронежцам объяснили, как будут рассчитывать плату за отопление в октябре

Для владельцев квартир в домах, где есть ОДПУ, плату рассчитывают исходя из фактического количества потребленной тепловой энергии. При этом многое зависит от даты снятия показаний со счетчика сотрудниками УК или ТСЖ. Это делают в период с 23 по 25 числа каждого месяца. Соответственно, если показания снимут 23-го, начисленная сумма за октябрь, будет меньше, а если 25-го — больше. Впрочем, в любом случае лишние деньги вы не переплатите. Просто за ноябрь вам начислят тоже соответственно или чуть больше, или чуть меньше.