Воронежцам рассылают фейки о ракетной опасности

29 октября воронежцам в мессенджерах массово стали приходить сообщения о ракетной опасности и якобы замеченной на территории области вражеской Информацию шлют с аккаунтов, маскирующихся под МЧС и РСЧС. Спецслужбы и облправительство официально объявили, что это фейки. Региональное управление МЧС не рассылает каждому сообщения, а просто публикует информацию об угрозах на официальном ТГ-канале.