Воронежцам рассылают фейки о ракетной опасности

29 октября воронежцам в мессенджерах массово стали приходить сообщения о ракетной опасности и якобы замеченной на территории области вражеской Информацию шлют с аккаунтов, маскирующихся под МЧС и РСЧС. Спецслужбы и облправительство официально объявили, что это фейки. Региональное управление МЧС не рассылает каждому сообщения, а просто публикует информацию об угрозах на официальном ТГ-канале.
— Единственной площадкой в Telegram, на котором официально размещается оперативная информация от Главного управления МЧС России по Воронежской области, является канал «МЧС Воронежской области» и ведет его пресс-служба управления. Ни в какие другие телеграм-каналы информация официально не представляется и рассылка сообщениями не проводится! — подтвердили в ГУ МЧС России по Воронежской области.
Вражеская рассылка направлена на то, чтобы посеять панику среди воронежцев. Доверяйте только официальным источникам — сообщениям в официальном телеграм-канале губернатора, в приложении МЧС России и в смс-сообщениях от РСЧС.
А подобные приходящие сообщения в телеграмм просто блокируйте с пометкой «Это спам».