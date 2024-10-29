Социальные инициативы омичей получат поддержку ОНПЗ

Победили конкурса программы социальных инвестиции «Родные города» «Газпром нефти» могут получить до 1 млн рублей среди юридических лиц и до 300 тыс рублей — среди физических.
Конкурс стартовал в сентябре и закончиться 31 октября этого года. Лучшие инициативы в сфере культуры, спорта, экологии, благоустройства выберет специальная комиссия.
Как отметила министр внутренней политики Омской области Анастасия Терпугова, жителям региона предоставляются все возможности для реализации идей, в том числе квалифицированная экспертная помощь. Грантовый конкурс помогает выявить неравнодушных омичей, чьи инициативы станут драйверами позитивных изменений в регионе.
Омский НПЗ ежегодно оказывает грантовую поддержку самым интересным проектам в области культуры, спорта, экологии, образования и благоустройства. Конкурс проходит с 2013 года, за это время поддержано более 100 инициатив.
«Выступая партнерами программы социальных инвестиций “Родные города”, мы создаем в регионе необходимую творческую среду для обмена опытом, знаниями и компетенциями. Реализованные проекты не остаются без внимания и вдохновляют неравнодушных омичей на воплощение своих идей», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Добавим, что подать документы для участия в конкурсе можно через цифровую платформу «Родные города».