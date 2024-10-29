Социальные инициативы омичей получат поддержку ОНПЗ

«Выступая партнерами программы социальных инвестиций “Родные города”, мы создаем в регионе необходимую творческую среду для обмена опытом, знаниями и компетенциями. Реализованные проекты не остаются без внимания и вдохновляют неравнодушных омичей на воплощение своих идей», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.