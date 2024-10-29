Юный каратист из Суворовского завоевал «бронзу» в престижном турнире по карате киокусинкай

В Санкт-Петербурге 27 октября завершились Всероссийские соревнования «Медный всадник» по карате киокусинкай. В состязаниях приняли участие свыше 1600 участников из 30 регионов РФ и Белоруссии.
От Ростовской области в возрастной категории 10−11 лет выступал спортсмен клуба «Суворов» Семен Захаров. За победу он сражался вместе с еще 43 претендентами. В упорной борьбе каратист из Суворовского занял третью ступеньку пьедестала почета.
Примечательно, что все три призера турнира набрали одинаковое количество баллов, а победитель был определен по специальной процедуре подсчета минимальных оценок.
Отметим, что по результатам соревнований победители выполнили нормы единой всероссийской спортивной классификации и получили очередные спортивные разряды. А Семен Захаров также вошел в состав сборной команды Ростовской области. Он представит нашу страну на первенстве мира в Токио, который пройдет в апреле следующего года.