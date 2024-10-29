Юный каратист из Суворовского завоевал «бронзу» в престижном турнире по карате киокусинкай

Отметим, что по результатам соревнований победители выполнили нормы единой всероссийской спортивной классификации и получили очередные спортивные разряды. А Семен Захаров также вошел в состав сборной команды Ростовской области. Он представит нашу страну на первенстве мира в Токио, который пройдет в апреле следующего года.