Минздрав предупредил об инсультах у белорусов от 18 лет

Внимание на эту проблему в Минздраве обратили 29 октября во Всемирный день борьбы с инсультом. В ведомстве заметили, что инсульт является тяжелым, смертельно опасным заболеванием головного мозга. Каждый год инсульты случаются у десятков тысяч белорусов.