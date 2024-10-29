Минздрав предупредил об инсультах у белорусов от 18 лет

В Министерстве здравоохранения Беларуси обратили внимание на количество инсультов у белорусов, передает пресс-служба министерства.
Внимание на эту проблему в Минздраве обратили 29 октября во Всемирный день борьбы с инсультом. В ведомстве заметили, что инсульт является тяжелым, смертельно опасным заболеванием головного мозга. Каждый год инсульты случаются у десятков тысяч белорусов.
— Ежегодно в Беларуси регистрируется около 40 тысяч новых случаев инсульта, — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, в Минздраве рассказали, что сегодня инсульт диагностируется не только у лиц старшего возраста, но и у молодых.
— В Беларуси 25 — 30% инсультов случаются в трудоспособном возрасте — от 18 лет, — подчеркнули в министерстве.
Ранее белорусский врач назвал четыре провокатора инсульта, которые можно изменить.
Тем временем могилевчанин разрешил знакомому пожить в своей квартире и пошел в милицию.