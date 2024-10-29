«Изучает запах, а затем идет по следу»: кошка-детектив из Иркутска разыскала 10 пропавших питомцев

— В среднем радиус поисков у Муры ограничивается 300−400 метрами, например, в том же дворе многоквартирного дома. Идет не спеша, не как кинологическая собака, по пути может на что-то и отвлекаться. А бывает, что след потеряшки прерывается. Тогда она дает понять, что поиски зашли в тупик и Мура не знает, где находится пропавший котик. Животное могли подобрать домой люди или собаки загнали его на дерево, — рассказывает Алексей. — Однако Мура берется не за каждый поиск. Почуяв запах вещи того или иного животного, если она не захочет его искать, может развернуться или даже пометить этот предмет! Не знаю, чем она руководствуется.