«Изучает запах, а затем идет по следу»: кошка-детектив из Иркутска разыскала 10 пропавших питомцев

В Иркутске живет кошка, которая прославилась своими необычными способностями. Мура, именно так зовут пушистую красавицу, умеет находить других пропавших сородичей по запаху. За это она уже получила прозвище «кошка-детектив». Усатой мисс Марпл удалось вернуть владельцам около десятка своих пропавших котиков. О том, как это удается Муре, КП-Иркутск рассказал ее хозяин, зоопсихолог Алексей.
Идет по следу животных.
— Вообще по образованию я юрист. Но так как в моей семье всегда жили коты, я их очень люблю, мне были интересны особенности их поведения, поэтому еще 15 лет назад решил получить дополнительное образование, отучился на зоопсихолога в Китае. С тех пор веду небольшую практику, — рассказывает Алексей. — Мура появилась у меня в 2019 году. Я тогда отдыхал на даче у знакомых. И к нам на участок прибилась беременная кошка. Я решил оставить ее у себя.
Алексей рассказывает, что точный возраст питомца ему неизвестен. Но судя по состоянию когтей, зубов и шерсти, сейчас ей уже около 20 лет. Шесть из них, по заверениям жителей дачного поселка, кошка бродяжничала.
В то лето у Муры родились трое котят. Когда они подросли и начали бегать по участку, Алексей заметил интересную особенность.
Мура появилась у Алексея в 2019 году. Фото: из личного архива героя публикации.
— Котят разбегались по разным сторонам. Кто-то — на другой участок, кто-то в сарай залезет. А Мура всячески пыталась привлечь мое внимание и повести за собой. Подведет к какой-нибудь дырке в заборе, садится возле нее и ждет, чтобы я посмотрел. Таким образом, она пыталась показать, что здесь был ее детеныш. Затем она их находила, доставала и возвращала домой.
Алексей рассказывает, что точный возраст питомца ему неизвестен. Но судя по состоянию когтей, зубов и шерсти, сейчас ей уже около 20 лет. Фото: из личного архива героя публикации.
Навык пушистой показался Алексею интересным, он задался вопросом: «А сможет ли Мура таким же образом находить других животных?». Решил постепенно тренировать и развивать эту особенность. Вскоре представился случай. У приятелей мужчины пропал на даче кот. Муре дали понюхать вещь, которая хранила запах «потеряшки», и она верно вывела хозяина к нему. И тот эксперимент стал не единственным.
Благодарят любимым кормом.
Как рассказывает Алексей, пушистое следствие выглядит довольно интересным образом. Внимательно изучив запах пропавшего животного с помощью его лежанки или любимой игрушки, Мура идет по следу. Выходя на него, подмигивает одним глазом, в буквальном смысле, Алексею. Как выглядят следы? Например, кусок шерсти на заборе. А когда «потеряшка» находится уже совсем близко, Мура издает особенное «мяу», таким образом, зазывая сбежавшего наружу. И здесь его уже ловят владельцы.
Чаще всего потерявшиеся коты и кошки, оказавшись на улице, не убегают далеко от места своего проживания, а прячутся в подвалах, под автомобилями или возле мусорных баков. Боятся и не выходят наружу. Поэтому очень важно искать питомцев ночью или ранним утром, чтобы животное могло слышать только голос хозяина.
Мура берется не за каждый поиск. Фото: из личного архива героя публикации.
— В среднем радиус поисков у Муры ограничивается 300−400 метрами, например, в том же дворе многоквартирного дома. Идет не спеша, не как кинологическая собака, по пути может на что-то и отвлекаться. А бывает, что след потеряшки прерывается. Тогда она дает понять, что поиски зашли в тупик и Мура не знает, где находится пропавший котик. Животное могли подобрать домой люди или собаки загнали его на дерево, — рассказывает Алексей. — Однако Мура берется не за каждый поиск. Почуяв запах вещи того или иного животного, если она не захочет его искать, может развернуться или даже пометить этот предмет! Не знаю, чем она руководствуется.
Таким способом, Муре удалось отыскать порядка десяти пропавших котиков. Она выходила на поиски как на территории дачных поселков, так и во дворах жилых домов Иркутска. Об удивительных способностях пушистой люди узнавали благодаря «сарафанному» радио.
Таким способом, Муре удалось отыскать порядка десяти пропавших котиков. Фото: из личного архива героя публикации.
Радостные владельцы в благодарность пушистой мисс Марпл приносили ее любимый сухой корм.
Алексей планирует подать объявление и более активнее предлагать услуги своего питомца. Возможно, таким способом, пропавшие животные могут быстрее отыскать дорогу домой.